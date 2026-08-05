У спортсменок начнут проверять бюстгальтеры: за «избыточный» размер груди грозит штраф

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Мокрушин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Девушки используют специальные накладки для улучшения аэродинамики — и результата на соревнованиях.

Пикантный предмет женского гардероба вызвал жаркие споры в мире спорта. На знаменитой велогонке «Тур де Франс» все внимание приковано к женской груди, точнее — к ее размерам. Оказалось, шикарные формы притягивают не только мужские взгляды, но и победы. О влиянии бюста на скорость — корреспондент «Известий» Павел Матвеев.

Почти каждый юноша скажет вам, какова главная проблема с бюстгальтером: это научиться его быстро расстегнуть. Но люди взрослеют, и проблема острее. На женском «Тур де Франс» — самой престижной велогонке в мире — скандал. Девушки надевают белье с дополнительным, как бы так сказать, привесом. Чтобы грудь была больше. Это заметили. И началось.

— Говорят, что регулирующий орган отреагировал на волну обсуждений того, что бюстгальтеры могут давать аэродинамическое преимущество. Похоже, что на этой неделе могут появиться дополнительные проверки. Я надеюсь, что проверяющими будут женщины, потому что вы можете представить ситуацию, когда пожилой мужчина из антидопингового агентства получает задание проверить, используют ли женщины «допинг-бюстгальтеры»?

Ну вообще правильно. Без разрешения мужчина к женщине прикасаться не должен, и наоборот. Но вопрос-то вообще в чем? Не только мы задаемся.

— Велосипедисты надевают вот это, делают вот это и даже вот это! Какой ужас! Почему профессиональные гонщики носят эти нелепые «аэробюстгальтеры» и крепят к своему телу разные предметы?

Такой абстракционизм: видишь картину и не всегда понимаешь, что там. Вот мужики на великах — то же самое, кажется, явно в лифчиках. Зачем? А для аэродинамики. А это — лучше результат. А это — деньги. Да тут и ягодицы накладные прилепишь, если надо. Но так это технически объяснить?

— Да, просто потому, что округлая форма этой части тела направляет поток воздуха в стороны, вместо того чтобы создавать более обтекаемую форму.

То есть да, аэродинамика. Но как это работает? По логике, большая грудь должна наоборот мешать ехать. Неужели она помогает?

«Когда большая грудь, условно, ты пригибаешься, и грудь встречает ветер первая вместе с плечами, то естественно поток воздуха разбивается и меньше попадает в поясную область», — сказал первый вице-президент Федерации велоспорта России Вячеслав Екимов.

Велосипедисты не одни такие. Прыгуны с трамплина в свое время тоже что-то там в штаны подкладывали — чтобы улучшить парусность.

— Я даже не знаю, как это все должно работать, но, честно говоря, мне кажется, что вся эта история немного глупая.

Все вокруг иногда немного глупо. И организаторы гонки это заметили. Если велосипедистка будет поймана на избыточности размера груди, ее отстранят и выпишут штраф до 1000 швейцарских франков. Ибо нечего трясти тем, чего у тебя нет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.