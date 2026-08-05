Пора снимать: риелтор заявила о тенденции к снижению цен на квартиры

Риелтор Юсова сообщила, что в России появилась тенденция к снижению цен на жилье

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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После периода, когда люди бросились снимать жилье, на рынке образовался застой.

На рынке аренды жилья в России наметилась тенденция к снижению стоимости, ситуация заметно отличается от той, что была два года назад. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказала риелтор Юлия Юсова.

Эксперт отметила, что в 2024 году рост ипотечной ставки сделал покупку жилья труднодоступной, в результате чего спрос на аренду резко взлетел и вызвал «взрыв» на рынке.

«В этом году у нас вообще застой — как в Москве, так и в Санкт-Петербурге, и в регионах тоже. Очень много предложений и очень мало спроса», — сказала она.

По ее словам, основная проблема кроется в выходе на рынок большого объема жилья, купленных в период, когда условия семейной ипотеки были доступными, из-за чего многие покупали квартиры по низким ставкам в инвестиционных целях.

«Эти квартиры сейчас вышли на рынок, застройщик их сдал. Люди начинают сдавать их в аренду. У нас больше стало квартир, и сейчас цены, наоборот, пошли вниз. У нас раньше экспозиция квартиры на рынке была неделя, максимум две, и она сдавалась. Сейчас у нас объекты висят по месяцу, по два, а то и по три. Поэтому мы сейчас разговариваем с арендодателями на снижение, чтобы люди могли снять квартиру», — подчеркнула Юсова.

Комментируя тренд на снижение стоимости аренды жилья, специалист подчеркнула, что в первой половине 2026 году цены в Санкт-Петербурге упали на 11%, а в Москве — на 3%.

Ранее Юсова поделилась рекомендациями, которые помогут потенциальным покупателям не столкнуться с «новой схемой Долиной» при приобретении квартиры.

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