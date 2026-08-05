Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российские бойцы уничтожили пункт временного размещения подразделений боевиков на краснолиманском направлении.

Экипаж ТОС-1А «Солнцепек» подразделения войск РХБЗ 25-й армии группировки «Запад» в ночное время уничтожил пункт временного размещения ВСУ на краснолиманском направлении с помощью термобарических снарядов.

После воздушной разведки с БПЛА расчет ТОС-1А выдвинулся на позицию, выполнил пристрелочный выстрел и произвел залп, полностью уничтожив цель. Личный состав выполнил противоогневой маневр.

Уничтожение позиции боевиков обеспечило продвижение штурмовых групп «Запада».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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