«Они честные и добрые»: Ян Цапник объяснил секрет популярности «Смешариков»

Ян Цапник: в «Смешариках» истории, которые понятны людям любого возраста

Фото, видео: © РИА Новости/Нина Зотина; 5-tv.ru

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Главная причина успеха проекта — искренность и доброта его героев.

Актер Ян Цапник рассказал, почему мультфильм «Смешарики» на протяжении многих лет остается любимым у зрителей разных возрастов. По его мнению, главная причина успеха проекта — искренность и доброта его героев. Об этом Ян Цапник рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере мультфильма «Смешарики. Сквозь вселенные».

Актер отметил, что истории о героях мультсериала близки людям благодаря простым и понятным ценностям.

«Потому что они честные. Потому что они добрые. Мне кажется, именно это и цепляет», — рассказал Цапник.

По словам артиста, важным преимуществом «Смешариков» остается то, что их сюжеты понятны и интересны как детям, так и взрослым.

«Это истории, которые понятны людям любого возраста», — отметил актер.

Цапник добавил, что именно искренность персонажей помогает проекту сохранять популярность спустя годы.

«Наверное, поэтому их и любят уже столько лет», — заключил артист.

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