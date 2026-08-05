«Это разная публика»: Девятова объяснила, почему соцсети могут искажать мнение об артистах

Валерия Девятова: публика на концертах и в соцсетях разная

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Интернет является лишь инструментом продвижения.

Солистка группы «Фабрика» Валерия Девятова рассказала, что аудитория социальных сетей и реальные зрители на концертах могут сильно отличаться. По словам певицы, интернет является лишь инструментом продвижения, который при неправильном использовании способен искажать восприятие артиста. Об этом Валерия Девятова рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере мультфильма «Смешарики. Сквозь вселенные».

Певица отметила, что количество обсуждений в интернете не всегда отражает настоящую популярность исполнителя и отношение слушателей к его творчеству.

«Социальные сети сейчас имеют место искажения. Есть концерты, вот, например, у артистов, а есть настоящие зрители. А есть, например, ты в социальных сетях. И это вообще разная публика», — рассказала Девятова.

По словам артистки, соцсети могут быть полезным способом общения с аудиторией и продвижения творчества, если использовать их правильно.

«Все должно быть во благо. Когда это во благо, когда при этом это небольшой инструмент продвижения, безусловно, без него никак», — поделилась солистка группы «Фабрика».

При этом певица подчеркнула, что у цифровых платформ есть и обратная сторона, поэтому важно сохранять баланс.

«Но также у всего есть обратная сторона. Поэтому, когда это помогает, это, конечно, работает», — заключила Валерия Девятова.

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