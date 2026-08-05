В Латвии с воинскими почестями похоронили экс-легионера СС

Фото, видео: 5-tv.ru

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Он служил в подразделении, известном по зверским преступлениям в годы Великой Отечественной войны.

В Латвии с воинскими почестями и под оружейные залпы похоронили бывшего легионера СС. Это один из тех предателей, которые в годы Великой Отечественной войны во время вторжения Германии тут же перешли на сторону фашистов. И как раз таким доверяли самые жестокие и кровавые расправы.

Они сжигали целые деревни, устраивали массовые расстрелы мирных жителей, пытали женщин и детей, зверски убивали пленных. Одного из этих извергов, а он, кстати, умудрился прожить до 102 лет, сегодня и хоронили.

После распада Советского Союза за свои преступления этот легионер получил высшую государственную награду Латвии — орден Трех звезд.

Конкретно о его подвиге ничего не известно, но все помнят, что подразделение этого предателя действовало в районе Риги, где были убиты свыше 300 тысяч советских граждан.

Как писал 5-tv.ru, накануне Тверской районный суд Москвы признал украинских националистов пособниками фашистской Германии в преступлениях против человечности.

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