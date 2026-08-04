Путин расширил перечень оснований для выдворения из РФ мигрантов

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

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Количество таких статей в КоАП увеличилось более чем вдвое.

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень административных правонарушений, за которые иностранным гражданам может грозить выдворение из страны. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

После вступления закона в силу количество статей КоАП, предусматривающих возможность выдворения мигрантов, увеличится более чем в два раза — с 22 до 45. Новые нормы будут распространяться на ряд нарушений, которые ранее влекли только штраф или административный арест.

В частности, выдворение может грозить за дискриминацию по признакам пола, расы, национальности, языка или отношения к религии. Также такая мера наказания будет применяться за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции, военнослужащих, представителей ФСБ, Росгвардии и других силовых структур.

Кроме того, иностранцев смогут обязать покинуть Россию за нарушение правил проведения митингов, мелкое хулиганство, блокировку дорог и других транспортных объектов, стрельбу в не отведенных для этого местах. Кроме того, основанием станет употребление наркотиков в общественных местах.

В перечень также вошли нарушения, связанные с распространением экстремистских материалов, демонстрацией запрещенной символики, призывами к нарушению территориальной целостности России и участием в деятельности нежелательных организаций.

Отдельные изменения коснулись самих миграционных правил. Закон увеличивает штрафы за нарушение режима пребывания в России, незаконную работу, а также предоставление недостоверных сведений при постановке на миграционный учет.

Например, минимальный штраф за нарушение правил въезда и нахождения в стране для иностранцев вырастет с двух до четырех тысяч рублей. За повторные нарушения сумма может составить от семи до девяти тысяч рублей.

Также новые нормы ограничивают возможность заменить выдворение только штрафом в ряде случаев. При принятии решения суды не смогут учитывать некоторые обстоятельства, включая семейное положение иностранца и длительность его проживания в России.

Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин подписал закон, устанавливающий правила выезда совершеннолетних детей мигрантов из России. После достижения 18 лет иностранцам будет необходимо покинуть страну в течение 30 дней, кроме предусмотренных законом исключений.

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