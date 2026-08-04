Путин наградил певца Баскова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Соответствующий указ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

Президент России Владимир Путин наградил народного артиста РФ Николая Баскова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответствующий указ главы государства был опубликован 4 августа на официальном портале правовой информации.

Новая награда стала очередным признанием многолетней творческой деятельности певца. В документе отмечается, что Басков получил орден за заслуги в области культуры и искусства, а также за плодотворную работу на протяжении многих лет.

Звание народного артиста России певец получил в 2009 году.

Ранее высокой оценки был удостоен певец и композитор Олег Газманов. Он получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени за вклад в развитие отечественной культуры.

До этого 5-tv.ru сообщал, что 21 мая президент России в Кремле вручил государственные награды известным представителям культуры. Народный артист РФ Юрий Антонов и народная артистка РСФСР Надежда Бабкина получили ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Глава государства отметил значимость их творчества, которое вдохновляет миллионы россиян.

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