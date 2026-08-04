Григорий Заславский покинул пост ректора ГИТИСа

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Исполняющей обязанности руководителя института назначили главного бухгалтера.

Ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский ушел с должности по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Заявление об освобождении от занимаемого поста 4 августа подписала министр культуры России Ольга Любимова.

Исполняющей обязанности ректора ГИТИСа назначили главного бухгалтера института Ольгу Ермакову.

Григорий Заславский — заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Является кандидатом филологических наук, входит в секретариат Союза театральных деятелей РФ. Он возглавлял ГИТИС с 2016 года. До этого был известен в качестве театрального критика. Сейчас Григорию Заславскому 58 лет.

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