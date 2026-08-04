Путин поговорил по телефону с президентом Бразилии
Андрей Черненко 25 0
новость
Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Лидеры обсудили вопросы отношений двух стран
Путин поговорил по телефону с президентом Бразилии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Лидеры обсудили вопросы отношений двух стран и обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины. Путин выразил признательность президенту Бразилии за стремление помочь в урегулировании украинского конфликта.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.