«Никто и никогда не делал»: Рудковская встала на защиту Билана после скандала

Фото: legion-media/Persona Stars/053

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Продюсер заявила, что масштабное шоу стало новым этапом для российской сцены.

Продюсер Яна Рудковская заступилась за заслуженного артиста России Диму Билана после скандала вокруг его концерта на ВТБ-Арене в Москве. В своем блоге она заявила, что шоу певца стало новым этапом для российской сцены.

Поводом для спора стала высокая, шестиметровая конструкция сцены-платформы. Часть зрителей, купивших билеты в фан-зону, пожаловались, что возведенная интерактивная «стена» лишила их возможности видеть самого исполнителя во время концерта. Некоторые посетители потребовали вернуть деньги за билеты или предоставить возможность попасть на другое выступление.

Рудковская с критикой в адрес Билана не согласилась. Она отметила, что артист подготовил сложное шоу с масштабными декорациями и техническими решениями, которых ранее не было на российских площадках.

«Твое новое шоу на ВТБ-Арене — это новый шаг в истории шоу в России. Никто и никогда не делал таких масштабных постановок и таких полетов над зрителями здесь, в России, и глупо было бы это не признать. Ни один зритель не покинул твое шоу, ни один! И это зафиксировано! А факты — вещь упрямая», — высказалась продюсер.

По словам Рудковской, сам певец сделал все, что зависело от него как от исполнителя. Она также подчеркнула, что восхищается его творчеством.

В свою очередь, балерина Анастасия Волочкова ранее заявила, что не может поддержать артиста в этой истории, несмотря на многолетнюю дружбу. По ее мнению, прежде всего организаторы должны были подумать о зрителях, которые заплатили за возможность увидеть выступление.

«Артист создан для того, чтобы светить своим творчеством, для зрителей, а не для такого», — высказалась Волочкова.

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