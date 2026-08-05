«Сохраняем мировое лидерство»: глава «Алросы» о работе компании под санкциями

Фото, видео: © РИА Новости/ Алексей Никольский; 5-tv.ru

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Гендиректор предприятия Павел Маринычев и президент России Владимир Путин обсудили разработку труднодоступных месторождений и ювелирное производство.

Алмазодобывающая отрасль — в центре внимания президента. Он провел встречу с главой компании «Алроса» Павлом Маринычевым. Говорили о создании в Смоленске крупнейшего кластера по огранке драгоценных камней. Также обсудили разработку труднодоступных месторождений и ювелирное производство.

Сейчас отрасль оказалась в сложном положении, это касается различных стран. И в этих непростых условиях России удается сохранять мировое лидерство.

— У вас запас 1 миллиард каратов, да?

— Да.

— Это примерно 50% от общемировых запасов алмазов.

— Все верно, около того.

— А добыча примерно 30% мировой добычи, да?

— 30% в каратах, и, как вы знаете, Владимир Владимирович, сейчас мировая алмазная отрасль переживает наиболее глубокий в истории отраслевой кризис. Но, плюс к этому, «Алроса», как и некоторые другие компании, работает под санкциями. При этом в этих условиях мы сохраняем действительно мировое лидерство и занимаем первое место в мире по добыче алмазов, второе — по выручке. У нас в группе работает примерно 33 тысячи человек, и добываем мы порядка 30 миллионов каратов в год, — сказал генеральный директор компании «Алроса» Павел Маринычев.

Отдельно обсудили проекты «Алросы» в области энергетики. Один из них — модернизация Светлинской ГЭС в Якутии. Она имеет большое значение для региона, снабжает энергией районы, где находятся предприятия алмазодобывающей промышленности и социально значимые объекты.

Павел Маринычев пригласил президента посетить площадку в сентябре в рамках Восточного экономического форума и дать старт новому гидроагрегату.

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