Фото, видео: www.globallookpress.com/Ilya Moskovets; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Историки сходятся во мнении: решение нужно было принять еще после окончания войны.

Суд в Москве сегодня признал Степана Бандеру и Романа Шухевича пособниками нацистской Германии в преступлениях против советского народа. Как говорится в материалах дела, они причастны к террору и массовым убийствам, в том числе во время уничтожения Хатыни и Волынской резни.

При этом в современной Украине палачей объявили национальными героями, им даже ставят памятники. Что изменится после судебного решения — расскажет корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Связь украинских националистов из запрещенных в России ОУН*, УПА* и их руководителей с нацистской Германией теперь — доказанный судом факт.

"Признать ОУН* (б), ОУН* (м), Украинскую повстанческую армию* пособниками нацистской Германии в военных преступлениях и преступлениях против человечности", - говорится в решении суда.

Иск подавался Генпрокуратурой, и мотивация тут вполне понятна любому жителю России.

«Это необходимо для увековечения памяти жертв геноцида советского народа, развенчивания противоправных действий режима в Киеве, отмены решений о реабилитации военных преступников и пресечения актов экстремизма против нашей страны», — сказала официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Юлиана Алексеева.

Историки сходятся во мнении — решение нужно было принять десятки лет назад. Но Нюрнбергский трибунал касался только самих немцев — верхушки нацистского правительства. А с их пособниками каждое государство разбирается самостоятельно. Но в послевоенном СССР тему решили не поднимать.

«В советское время старались всячески затушевать и сгладить тему пособничества врагу. Это касалось и прибалтийских националистов, и украинских националистов в частности», — сказал историк, профессор Дмитрий Суржик.

Хотя доказательств того, что у последователей Бандеры, Шухевича и прочих руки по локоть в крови, — огромное количество.

Признание судом ОУН, УПА, Бандеры, Шухевича, Стецько и других украинских националистов пособниками фашистской Германии основывалось на сотнях и тысячах документов, предоставленных Минобороны, ФСБ, МИД РФ, а также и иностранных документах, опубликованных в том числе ЦРУ и американской разведкой.

Вот лишь некоторые страницы из таких документов. И к слову, они были бы очень интересны Польше. В российских архивах, особенно архивах ФСБ, хранятся сотни томов тщательно задокументированных фактов Волынской резни — самой кровавой страницы польской истории.

«Я до сих пор слышу крики людей, зовы о помощи, вижу, как бегут люди на фоне пылающих домов в ночи», — свидетельствует очевидец Волынской резни.

Впрочем, Украина этой частью своей истории вообще гордится. Андрей Мельник — виновник гибели десятков тысяч человек — перезахоронен в Киеве как герой.

«Андрей Мельник вернулся не на ту Украину, которую вынужден был покинуть, а ту, о которой мечтал», — сказал Владимир Зеленский.

А мечтал он, судя по всему, о факельных шествиях, кровавых расправах над женщинами и детьми и полном отсутствии суверенитета и самостоятельности. Такие шествия — и это еще не самое одиозное — официально поддерживаются киевской властью. А детям буквально с пеленок рассказывают, что тот же Бандера или Шухевич — вовсе не кровавый палач, а национальный герой.

«Безусловно, подобные практики с украинской стороны требуют нашего ответа. Это один из наших ответов. Это, безусловно, также и наше послание в мир о том, что мы относимся к этим людям, к этим организациям так», — сказал заместитель директора департамента науки и образования Российского военно-исторического общества Владимир Носков.

Конечно, вердикт российского суда украинские националисты — а это юридически зарегистрированная в Киеве организация-правопреемник ОУН-УПА* — обжаловать не будут. Как и после Великой Отечественной, они уверены: при поддержке Запада нацизм победит. Уроки истории Киев учить не намерен.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.