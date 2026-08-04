Крымский агент СБУ собирал дроны-убийцы на 3D-принтере в обычной квартире

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Он сумел сделать 22 коптера, пока его мастерскую не накрыли сотрудники ФСБ.

Двойная спецоперация ФСБ: оперативники сорвали покушение на руководителя одного из новых регионов. Украинская разведка собиралась устроить теракт во время приезда чиновника в Крым. И там же на полуострове силовики раскрыли целую подпольную мастерскую, в которой собирали дроны для совершения диверсий.

Ее создатель печатал детали для коптеров на 3D-принтерах. Как СБУ завербовали россиянина и что нашли у него во время обыска — знает корреспондент «Известий» Денис Кулага.

В тихом дворе Красноперекопска проходит громкая спецоперация. Задержан вероятный пособник киевского режима.

Типовая квартира в обычной многоэтажке больше похожа на цех авиазавода: четыре 3D-принтера, гудящие круглосуточно, груды моторчиков, пропеллеров, аккумуляторов и почти два десятка готовых дронов. Именно здесь, по данным ФСБ, орудовал 32-летний агент киевской разведки.

«Дальнейшее применение указанных средств должно было быть поставлено отдельными инструкциями агента СБУ. Всего я изготовил 22 дрона», — заявил задержанный.

Электродвигатели, винты, рамы, приемники — все это продается как запчасти для гоночных квадрокоптеров. Возьмем, к примеру, продукцию компании VCI Hobby — бренда, известного среди любителей авиамоделирования.

В умелых руках эти «игрушечные» компоненты обретают новое зловещее значение. Крымский кустарь, вооруженный 3D-принтерами и ручными инструментами, штамповал аппараты с системами сброса боеприпасов. Суммарная стоимость начинки — как у неплохого смартфона, а поражающий эффект — как у артиллерийского снаряда.

«Изъято 22 БПЛА различных типов, 25 средств управления ими, свыше 200 комплектующих, десять километров оптоволоконного кабеля, четыре 3D-принтера, две радиостанции», — сообщил оперативный сотрудник УФСБ России.

Мир хобби стремительно превращается в мир вооруженного противостояния, и эта метаморфоза уже не просто тенденция, а суровая реальность.

Накануне в Севастополе задержали двоих россиян с тремя FPV-дронами, начиненными взрывчаткой. Их тоже завербовали кураторы из ГУР.

«Позвонил ночью и предложил похранить у себя портфель, в котором находилось СВУ. На мой вопрос „зачем?“ — он ответил, что это для дестабилизации ситуации в регионе», — рассказал задержанный.

Крымский случай показывает, как террористическая цепочка тянется от Telegram-каналов до жилых квартир, где без всяких подпольных заводов, на обычных кухнях рождаются беспилотники-убийцы. По сути, Украина, признавая свою технологическую зависимость от Запада, компенсирует ее именно такой «гаражной» сборкой, используя гражданские разработки как оружие террора.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.