В Черногории найден погибшим музыкант из Ленинградской области

Фото: © РИА Новости/ Ольга Головко

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Рассматривается версия о самоубийстве.

Власти Черногории завершили поисковую операцию после исчезновения 21-летнего российского джазового музыканта Георгия Соломатина. Он обнаружен погибшим, передает местный портал Jedro.Bar.

"Сегодня утром было найдено тело, по неподтвержденной информации рассматривается версия о самоубийстве", - говорится в соообщении.

Музыкант пропал 31 июля. Он вышел из дома в городе Бар и собирался поехать в соседнюю Будву на концерт музыкальной группы. После этого молодой человек перестал выходить на связь. Его паспорт остался дома, писал «КП — Санкт-Петербург». В Черногории его семья уже около десяти лет, а раньше жила под Петербургом.

К поискам подключились полиция, спасатели и десятки волонтеров. Несколько дней они обследовали побережье, лесные массивы и труднодоступные районы. Для этого использовали дроны и тепловизоры.

Позже правоохранители выяснили, что россиянин мог отправиться не в сторону моря, а к популярным горным маршрутам и водопаду неподалеку от Бара. Эту версию подтвердили посетители одного из кафе, которые сообщили, что видели молодого человека в горах. После этого основные силы поисковиков сосредоточили именно в этом районе.

Работу осложнял сложный рельеф местности. Узкие тропы, крутые склоны и обрывы заставляли спасателей рассматривать самые разные версии произошедшего, включая вероятность несчастного случая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 12-летнюю девочку, пропавшую в Подмосковье, нашли живой. Ребенка обнаружили в деревне Марково Раменского городского округа.

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