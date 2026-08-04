«Подошла, ковырнула ноготком»: шеф-повар рассказала, как выбирать овощи

Шеф-повар Наумова: выбирать продукты в магазине нужно по запаху и внешнему виду

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; Архив Марины Наумовой; 5-tv.ru

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Определить качественный продукт можно за несколько секунд.

Выбрать действительно вкусные и качественные овощи можно без специальных приборов — достаточно внимательно посмотреть на них, понюхать и обратить внимание на несколько характерных признаков. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала шеф-повар Марина Наумова.

«Свеклу я выбираю так: подошла, ковырнула ноготком. Если есть хотя бы тонкие белые полоски, я не буду брать эту свеклу», — поделилась она.

По словам Наумовой, хорошая свекла должна быть плотной, сочной и свежей на вид. Если овощ уже сморщился, значит, он слишком долго хранился. Кроме того, эксперт советует обязательно понюхать свеклу: выраженный земляной запах говорит о том, что вкус у нее тоже будет «землистым».

Помидоры шеф-повар тоже выбирает по аромату. Для этого она советует оторвать плодоножку и понюхать место крепления.

«Если есть аромат томата — это вкусно будет», — отметила специалист.

По такому же принципу, по ее словам, стоит выбирать и огурцы. Капуста должна быть плотной, а морковь — твердой, без зеленых участков и не слишком крупной. Наумова объяснила, что гигантские овощи нередко вызывают у нее вопросы.

«Морковь не должна быть гигантских размеров. Иногда смотришь — полкилограмма одна. Ну чем ее кормили?» — сказала она.

Не менее внимательно шеф-повар рекомендует относиться и к выбору чеснока. По ее словам, полностью белые головки чаще всего оказываются импортными и уступают по вкусу.

«Если чеснок белый снаружи — не надо брать. Он невкусный, не ароматный. Хороший чеснок — белый с сиреневыми вкраплениями», — пояснила Наумова.

Зелень эксперт также советует выбирать не только по внешнему виду, но и по запаху. Например, кинза должна иметь насыщенный цвет с легким сиреневым оттенком и выраженный аромат.

«Я все нюхаю. Нюхаю, нюхальщик», — с улыбкой призналась собеседница.

Отдельно шеф-повар рассказала о необычном способе выбора болгарского перца. По ее словам, в кулинарной среде существует простое правило, которое помогает найти самые вкусные плоды.

«Девочек надо выбирать. Там, где четыре выступа снизу — это „девочки“. Они вкуснее, их удобнее резать, они ярче по вкусу», — объяснила Наумова.

Она добавила, что острый перец также определяет по запаху. По словам специалиста, аромат позволяет понять, насколько жгучим окажется плод, еще до того, как его попробуют.

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