Пять простых вопросов помогут распознать депрессию: проверьте себя

Психиатр Фомин: пять вопросов к себе помогут распознать депрессию

Фото, видео: www.globallookpress.com/Wolfgang Weinhäupl; Архив Евгения Фомина; 5-tv.ru

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В каком случае стоит обратиться к специалисту?

Психиатр Евгений Фомин рассказал, как самостоятельно проверить свое состояние и отличить депрессию от обычной усталости. По словам специалиста, обратить внимание стоит на настроение, уровень энергии, сон, аппетит и способность получать удовольствие от привычных вещей. Об этом он сообщил в беседе с 5-tv.ru.

По словам врача, заподозрить депрессивное состояние можно по нескольким признакам. В первую очередь стоит оценить, сохраняется ли у человека подавленное настроение, чувство уныния, тоски, безысходности или беспомощности.

«Это, во-первых, постоянное чувство подавленного настроения, уныние, тоска, ощущение безысходности и беспомощности», — объяснил Фомин.

Еще одним тревожным сигналом психиатр назвал сильную усталость, которая не соответствует привычной нагрузке. Если раньше человеку хватало сил на повседневные дела, а теперь энергии стало заметно меньше, это может быть поводом обратить внимание на свое состояние.

Также специалист рекомендует оценить, сохраняется ли интерес к привычным занятиям. При депрессии человек может перестать получать удовольствие от вещей, которые раньше приносили радость.

«Пониженный интерес к привычным вещам, так называемая ангедония. То есть невозможность получать удовольствие от привычных вещей», — рассказал врач.

Кроме того, по словам Фомина, о возможном депрессивном состоянии могут говорить проблемы с концентрацией внимания, изменения аппетита, нарушения сна, повышенная самокритика, чувство вины и негативное восприятие будущего.

При этом для более точной оценки состояния существуют специальные методики. Одной из самых распространенных является шкалы Бека.

«Тесты для объективации состояния. Самый распространенный такой, в широкой скорее врачебной среде — это так называемые шкалы Бека. Аарон Бек разработал такие тесты тревожности, тесты депрессивных состояний. И вот человек, пройдя их, сможет, приблизительно определить, есть ли у него какое-то патологическое состояние», — добавил Евгений Фомин.

Самостоятельная оценка может лишь помочь обратить внимание на возможные проблемы, но не заменяет консультацию специалиста. Если подавленное состояние сохраняется длительное время, нарушается привычный образ жизни или человек не справляется с повседневными задачами, стоит обратиться к врачу.

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