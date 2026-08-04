Находка в мусоре: на пляже в Испании откопали мраморную голову богини Венеры

El Pais: на пляже в Испании откопали мраморную голову богини Венеры

Фото: www.globallookpress.com/Miguel Candela

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Ценнейшая скульптура пережила два тысячелетия.

В испанском городе Аликанте рабочие случайно обнаружили мраморную голову древнеримской богини Венеры во время прокладки труб возле пляжа Альмадраба. Об этом сообщило El Pais.

Уникальный артефакт, датируемый I–II веками нашей эры, находился в слое земли среди строительного мусора, камней и пустых пивных бутылок.

Один из рабочих вовремя заметил предмет из белого мрамора под ковшом экскаватора, после чего машина была немедленно остановлена.

Ценнейшую скульптуру, пережившую два тысячелетия, временно поместили в обычный пластиковый пакет из супермаркета, проложив ее пузырчатой пленкой для сохранности.

Специалисты уже подтвердили подлинность находки. Руководитель отдела культурного наследия Аликанте Хосе Мануэль Перес Бургос отметил, что это настоящее чудо.

Фрагмент весит 14 килограммов, его высота составляет чуть более 22 сантиметров. Эксперты полагают, что голова была частью статуи в полный рост и принадлежала состоятельному владельцу римской виллы. Мрамор, скорее всего, был привезен из элитных месторождений Италии или Греции.

Характерная прическа с пучком на затылке типична для иконографии богини любви и красоты того периода.

Несмотря на научную значимость, открытие спровоцировало политический скандал. Мэрию города обвинили в задержке публикации информации о находке. Голову нашли 11 мая, а официально объявили об этом многим позже.

Кроме того, чиновники начали административное расследование в отношении строительной компании, которая не предупредила археологов о начале раскопок в охранной зоне.

Сейчас «Венера из Аликанте» находится в музее современного искусства MACA, где ее готовят к детальному исследованию и последующей публичной выставке.

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