Назад в 2000-е: какие тренды прошлого снова стали популярны в России
Стилист Кустова: в моду возвращаются узкие джинсы, бомберы и крупные кристаллы
Фото, видео: www.globallookpress.com/Oliver Gutfleisch; Архив Анны Кустовой; 5-tv.ru
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Стилист назвала направления, набирающие обороты после эпохи свободного кроя.
По данным аналитиков, которые привело РИА Новости, в России растет спрос на одежду облегающего кроя. За первое полугодие 2026 года мужчины стали покупать узкие джинсы в два с половиной раза чаще, чем годом ранее, а женщины — в полтора раза. Стилист Анна Кустова в беседе с 5-tv.ru объяснила, что возвращение скинни связано с новым витком модного цикла.
У мужчин, кроме узких джинсов, почти в полтора раза вырос спрос на жилеты. Также в два с половиной аза чаще стали покупать спортивные мужские боди.
Среди женщин заметнее всего вырос интерес к леггинсам — их стали приобретать в два раза чаще. Продажи джинсов скинни-клеш увеличились в полтора раза. Также россиянки чаще выбирают приталенные рубашки и жилеты — спрос на них вырос в 1,8 раза, на пиджаки и жакеты — почти в полтора раза, на кроп-топы — чуть более, в 1,6 раза. Юбки-карандаши стали покупать на 40% чаще.
Возвращается интерес и к более облегающему базовому гардеробу. Продажи футболок по фигуре выросли в 1,8 раза, лонгсливов — более чем в два раза, водолазок — примерно на треть. Кроме того, покупатели стали чаще выбирать узкие ремни — их продажи увеличились в 1,6 раза.
По словам Кустовой, тренд на узкие джинсы появился на подиумах несколько лет назад, однако до массового рынка дошел только сейчас.
Стилист также отметила, что вместе с узкими джинсами возвращаются и другие элементы прошлых сезонов. В моду снова входят бомберы, а в одежде и аксессуарах появляются крупные кристаллы и декоративные камни, которые были характерны для стиля начала 2000-х годов.
«Это краткосрочный тренд, он уйдет, так же как когда-то у нас <…> выпустили джемпера, проеденные как будто бы молью, с дырками. Помните, все носили вот эти дыры, то есть поносили-поносили и оставили в сторонку», — высказалась стилист.
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