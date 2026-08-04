Назад в 2000-е: какие тренды прошлого снова стали популярны в России

Фото, видео: www.globallookpress.com/Oliver Gutfleisch; Архив Анны Кустовой; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Стилист назвала направления, набирающие обороты после эпохи свободного кроя.

По данным аналитиков, которые привело РИА Новости, в России растет спрос на одежду облегающего кроя. За первое полугодие 2026 года мужчины стали покупать узкие джинсы в два с половиной раза чаще, чем годом ранее, а женщины — в полтора раза. Стилист Анна Кустова в беседе с 5-tv.ru объяснила, что возвращение скинни связано с новым витком модного цикла.

У мужчин, кроме узких джинсов, почти в полтора раза вырос спрос на жилеты. Также в два с половиной аза чаще стали покупать спортивные мужские боди.

Среди женщин заметнее всего вырос интерес к леггинсам — их стали приобретать в два раза чаще. Продажи джинсов скинни-клеш увеличились в полтора раза. Также россиянки чаще выбирают приталенные рубашки и жилеты — спрос на них вырос в 1,8 раза, на пиджаки и жакеты — почти в полтора раза, на кроп-топы — чуть более, в 1,6 раза. Юбки-карандаши стали покупать на 40% чаще.

Возвращается интерес и к более облегающему базовому гардеробу. Продажи футболок по фигуре выросли в 1,8 раза, лонгсливов — более чем в два раза, водолазок — примерно на треть. Кроме того, покупатели стали чаще выбирать узкие ремни — их продажи увеличились в 1,6 раза.

По словам Кустовой, тренд на узкие джинсы появился на подиумах несколько лет назад, однако до массового рынка дошел только сейчас.

Стилист также отметила, что вместе с узкими джинсами возвращаются и другие элементы прошлых сезонов. В моду снова входят бомберы, а в одежде и аксессуарах появляются крупные кристаллы и декоративные камни, которые были характерны для стиля начала 2000-х годов.

«Это краткосрочный тренд, он уйдет, так же как когда-то у нас <…> выпустили джемпера, проеденные как будто бы молью, с дырками. Помните, все носили вот эти дыры, то есть поносили-поносили и оставили в сторонку», — высказалась стилист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем опасна тесная обувь, и как она влияет на походку и здоровье. Как отмечали специалисты, многие женщины выбирают неподходящий размер, ориентируясь на моду или опасаясь носить обувь большего размера.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.