Число погибших детей после атаки ВСУ на Архипо-Осиповку выросло до четырех

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Киевский режим целенаправленно ударил по объектам гражданской инфраструктуры.

Число погибших детей после атаки Вооруженных сил Украины на Архипо-Осиповку выросло до четырех. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова.

По ее словам, трое детей продолжают находиться под наблюдением врачей. Один ребенок остается в больнице, еще двое проходят обследование из-за осколочных ранений.

Она отметила, что ее аппарат «держит руку на пульсе» и находится на связи с региональным уполномоченным. Львова-Белова подчеркнула, что вся необходимая помощь, которая потребуется, будет оказана детям и их семьям.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал о гибели шести человек, среди которых были трое детей.

По словам главы региона, после произошедшего число пострадавших достигло около 40 человек. Он отметил, что 17 из них доставили в медицинские учреждения Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа, где им оказывают необходимую помощь.

Из-за падения обломков беспилотника в селе Архипо-Осиповка были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

«Случившееся сегодня — целенаправленный удар киевского режима по мирному населению, которое не имеет никакого отношения к военной инфраструктуре. Циничный и бесчеловечный террористический акт по отношению к детям не может иметь оправдания», — написал Кондратьев в Telegram-канале.

Кондратьев поручил главе Геленджика Алексею Богодистову оказать необходимую поддержку пострадавшим и семьям погибших.

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