Фото: © РИА Новости/Анатолий Медведь

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Ранее певица не раз выступала категорически против любых хирургических вмешательств, которые касаются внешности.

Певица Мария Бойко, выступающая под псевдонимом MIA BOYKA, призналась, что сделала небольшую косметическую операцию на веках. По словам артистки, вмешательство было связано с физическим дискомфортом. Об этом артистка рассказала в шоу рэпера Басты.

Ранее поклонники заметили изменения во внешности артистки и предположили, что она сделала так называемые «лисьи глазки». Сама Бойко опровергла эти догадки.

«Ты задаешь вопрос и сама же смеешься с него. Я не делала лисьи глазки. Я убрала верхнюю лишнюю кожу со своих век, потому что они мешали моему взгляду», — объяснила певица зрительнице, которая решилась на провокационный вопрос.

По словам артистки, проблема была связана с ее сценическим образом. Во время съемок ей приходилось собирать волосы таким образом, что это доставляло дискомфорт.

«Я постоянно затягивала волосами для съемок, и у меня дико болела голова от того, когда тянут волосы уже, и просто было неудобно», — рассказала Бойко.

Певица подчеркнула, что не считает сделанную процедуру чем-то серьезным и не видит в этом повода для критики.

«И это очень маленькая косметическая операция, ничего такого я в этом не вижу. Мне кажется, мое тело — мое дело, я никому этим плохо не сделаю», — заявила артистка.

Бойко также призналась, что ранее говорила о неприемлемости пластических операций, но позже изменила свое решение.

«Это было давно, я так сказала. А потом вот буквально полтора года назад я это сделала. А сказала я это раньше. Я чуть передумала», — добавила певица.

Артистка ранее высказывалась против пластических операций. Она заявляла, что считает такие вмешательства вредными для человека. При этом артистка уточняла, что сама делала только увеличение губ, но к другим косметическим процедурам не прибегала.

В своих комментариях Бойка подчеркивала, что не поддерживает стремление к радикальному изменению внешности и критиковала популярные косметические тренды, в том числе уколы филлеров. По ее словам, подобные процедуры могут давать нежелательный эффект и негативно влиять на лицо и организм.

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