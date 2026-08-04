Любовь под запретом? Юрист объяснила, могут ли уволить за роман с коллегой

Юрист Глазкова: за роман с коллегой не могут уволить

Фото: www.globallookpress.com/David Oxberry1

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Сами отношения не считаются нарушением, однако в некоторых случаях они все же могут привести к серьезным последствиям на работе.

Российское трудовое законодательство не запрещает сотрудникам заводить отношения с коллегами, а работодатели не вправе включать запрет на служебные романы во внутренние документы компании. Об этом в беседе с Газета.ру рассказала адвокат Ирина Глазкова.

По словам юриста, личная жизнь относится к частной сфере, поэтому вмешиваться в нее работодатель не имеет права. Именно поэтому попытки официально запретить сотрудникам романтические отношения на работе будут противоречить закону.

При этом, как отметила эксперт, сами отношения не освобождают работников от обязанности соблюдать трудовую дисциплину. Если сотрудники добросовестно исполняют свои обязанности и не нарушают правила внутреннего распорядка, оснований для замечания, выговора или увольнения только из-за романа у работодателя нет.

«За нарушение трудовой дисциплины работника могут привлечь к дисциплинарной ответственности. Это нарушение должно прямо противоречить требованиям закона, правилам внутреннего трудового распорядка компании», — пояснила Глазкова.

Однако ситуация меняется, если личные отношения начинают мешать работе. По словам адвоката, поводом для дисциплинарных мер могут стать открытое проявление чувств в рабочее время, пренебрежение должностными обязанностями или случаи, когда один из партнеров получает преимущества по службе из-за романтической связи, например, если речь идет о начальнике и подчиненном.

В таких обстоятельствах действия сотрудников могут быть расценены как нарушение трудовой дисциплины. При этом окончательное решение будет зависеть от конкретной ситуации, имеющихся доказательств и соблюдения работодателем установленной законом процедуры.

Отдельно юрист обратила внимание на работников, выполняющих воспитательные функции. По ее словам, педагогов могут уволить за аморальный поступок, несовместимый с продолжением работы, без предварительного дисциплинарного взыскания.

В частности, это может касаться отношений между учителем и учеником или преподавателем и студентом, однако и в подобных случаях все обстоятельства должны оцениваться индивидуально.

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