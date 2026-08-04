Жанну Агузарову засняли на отдыхе в компании 22‑летнего молодого человека

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Вместе со своим кавалером певица провела целых три дня.

Советскую и российскую певицу Жанну Агузарову, которой в этом году исполнилось 64 года, заметили на отдыхе в загородном отеле в компании 22-летнего парня. Об этом сообщило издание StarHit.

По информации журналистов, кавалер экс-солистки группы «Браво» — ее ближайший помощник. Молодого человека зовут Даниил Онищенко. Он снимает на камеру каждый шаг Агузаровой, а потом делится самыми яркими кадрами с поклонниками в ее личном блоге.

Как выяснило издание, Онищенко работал в одном из сетевых изданий Петербурга. Сейчас он сотрудничает не только с Агузаровой, но и с другими именитыми звездами.

Гости отеля, где парочка провела время, рассказали, что на публике Агузарова держалась спокойно и вежливо. Если ее просили о фотографии на память, то она мягко отказывала. В общей сложности певица провела там три дня. За это время она успела посетить сауну, бассейн, а также воспользоваться другими оздоровительными процедурами. Цена за номер в этом отеле варьируется от 13 до 40 тысяч рублей.

Многие, кому повезло лично встретить артистку, отметили, что были рады видеть Агузарову, так как считали, что она давно ведет затворнический образ жизни.

В 2025 году Жанна Агузарова оказалась в центре небольшого скандала — певица задолжала за ЖКУ. В результате судебные приставы просто взыскали нужную сумму со звезды.

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