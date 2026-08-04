Лариса Долина объявила о новом этапе в музыкальной карьере

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Артистка намерена показать публике свою другую сторону.

После громкого скандала с недвижимостью народная артистка России, певица Лариса Долина намерена выпускать больше песен о любви. Своими творческими планами исполнительница хита «Погода в доме» поделилась с корреспондентом ТАСС.

Месяц назад у артистки вышла новая песня под названием «Ваши голоса». Лариса Долина рассказала, что эта композиция — дань уважения людям, которые поддержали ее в самый тяжелый для нее период.

Так артистка намекнула на события, которые разворачивались на глазах у всей страны в конце 2025 года, — суд с предпринимательницей Полиной Лурье и выселение из роскошной квартиры в Хамовниках.

«Это была песня, специально написанная к конкретному событию. И я уже перевернула страницу. Этот период пройден», — сказала Лариса Долина.

Певица добавила, что планирует кардинально изменить ориентиры в творчестве. Долина будет выпускать больше добрых песен, а конкретно — о любви.

«Они не будут такими тяжелыми. И будут уже не про мою судьбу», — отметила певица, уточнив, что теперь будет петь с «другим состоянием души».

Ранее 5-tv.ru писал, что Лариса Долина неожиданно для всех призналась публике в любви. Это произошло на K Fest-2026. Артистка со сцены крикнула: «Люблю вас, люди!».

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