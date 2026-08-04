«Написана от души»: Игорь Матвиенко оценил музыкальное творчество Ирины Волк

Фото, видео: Тараканов Вадим/ТАСС; ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Официальный представитель МВД России выпустила песню в память о своем отце.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк написала очень искреннюю песню, посвященную своему отцу Владимиру Волку. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru сказал композитор и продюсер Игорь Матвиенко.

«Очень искренняя хорошая песня, написанная от души», — подчеркнул он.

Ирина Волк записала песню, которую посвятила своему отцу, художнику Владимиру Волку. Трогательную композицию и клип она представила в своем канале в мессенджере МАКС.

В этой композиции официальный представитель МВД РФ с теплотой вспоминает отцовскую заботу и признается, что ее любовь к нему не ослабла с годами и осталась такой же крепкой, как в детстве. В клипе можно увидеть «оживленные» фотографии из семейного архива, на которых отец занят тем, что любил всю жизнь — творчеством.

Владимир Волк ушел из жизни в 2015 году. Через полгода после смерти в Гатчине прошла выставка его работ «Такой разный Волк». Спустя некоторое время его дочь выпустила книгу воспоминаний об отце «Я искусством болен…».

Ранее певица Виктория Дайнеко оценила песню Ирины Волк. Она также отметила, что композиция получилась очень искренней.

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