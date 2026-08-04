Поможет только операция? Как избавиться от боли в коленях

Daily Mail: хирургическое вмешательство при боли в коленях может сделать хуже

Фото: www.globallookpress.com/ IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen

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Медицинские эксперты предупреждают о рисках популярной хирургической процедуры, которая может спровоцировать развитие артрита.

Хирургическое вмешательство при разрыве мениска может принести больше вреда, чем пользы, особенно для пациентов среднего возраста. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Исследование, проведенное в Финляндии, показало, что через десять лет после артроскопической резекции мениска состояние пациентов не отличалось от тех, кому имитировали операцию (эффект плацебо).

Более того, у 22% прооперированных развился остеоартрит, в то время как в контрольной группе этот показатель составил 19%. Главный исследователь Хельсинкского университета Теппо Ярвинен подчеркнул, что это пример широко применяемой терапии, которая может оказаться неэффективной или даже опасной.

Разрывы мениска — хрящевой прослойки в колене — часто возникают из-за спортивных травм у молодежи или возрастных дегенеративных изменений у людей от 45 до 70 лет.

Том Хупер, 43-летний бегун, столкнулся с блокировкой колена и согласился на операцию, однако спустя девять месяцев все еще страдал от боли и нуждался в стероидах.

Профессор Филип Конаган из Лидского университета отмечает, что многие повреждения мениска, видимые на МРТ у людей старше 40 лет, не являются реальной причиной болей. По его словам, операция оправдана лишь при механической блокировке сустава, когда фрагмент хряща мешает движению, в остальных же случаях лучше помогают физиотерапия и покой.

Несмотря на критику, представители Британской ассоциации хирургии колена (BASK) опасаются, что подобные выводы могут отпугнуть тех, кому помощь действительно необходима.

Президент ассоциации Аласдер Сантини пояснил, что ситуация молодого спортсмена в корне отличается от случая 55-летнего пациента с возрастным износом тканей. По мнению медиков, затягивание лечения при серьезных травмах может привести к еще более тяжелым повреждениям колена в будущем.

Специалисты призывают тщательно разделять временную скованность сустава после отдыха и его реальную блокировку, чтобы избегать ненужных инвазивных вмешательств.

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