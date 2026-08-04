Жара бьет по сердцу: кардиолог объяснил, как защитить сосуды

Фото: www.globallookpress.com/Andrey Arkusha, Андрей Аркуша

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Людям, которые находятся в группе риска, важно следить за рационом.

Летом сердечно-сосудистая система работает под повышенной нагрузкой. Чтобы предотвратить перегрев, организм расширяет сосуды и усиливает потоотделение, отдавая тепло в окружающую среду. Эта реакция помогает поддерживать нормальную температуру тела, но может влиять на кровообращение и водно-солевой баланс. Об этом в беседе с Газета.ру сообщил врач-кардиолог Евгений Кокин.

«У большинства людей в жару давление может немного снижаться из-за расширения сосудов», — объяснил кардиолог Евгений Кокин.

Чтобы компенсировать это, сердце работает интенсивнее: пульс учащается, увеличивается объем крови. Если человек теряет много жидкости с потом и не восполняет ее, кровь становится вязкой, а нагрузка на сердце возрастает.

У людей с гипертонией, ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью или нарушениями ритма жара может ухудшить самочувствие. Поэтому важно следить за рационом.

Как отметил врач, натрий задерживает жидкость, увеличивая объем крови и давление. В жару это создает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды. ВОЗ рекомендует не более 5 граммов соли в сутки. Для людей с гипертонией или заболеваниями почек врач может ограничить норму.

Основу летнего меню должны составлять овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, бобовые, нежирная рыба, птица и кисломолочные продукты с минимальным содержанием соли. Пейте воду небольшими порциями в течение дня, ориентируясь на чувство жажды и уровень активности.

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