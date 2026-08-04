Враги атакуют: зрителей эвакуировали с показа «Человека-паука» из-за метеоризма

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

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Среди посетителей был замечен супергерой.

Сотни людей были вынуждены покинуть кинозал из-за невыносимого запаха, спровоцированного приступом метеоризма у одного из зрителей. Об этом сообщило New York Post.

Инцидент произошел в городе Картахена в Колумбии во время показа фильма «Человек-паук: Новый день» в кинотеатре, расположенном в торговом центре. Примерно на середине картины один из присутствующих выпустил газы, обладавшие настолько едким и «тухлым» ароматом, что аудитория начала в панике разбегаться.

Очевидцы сравнили произошедшее с детонацией «тыквенной бомбы» (авиационные бомбы, разработанные в рамках Манхэттенского проекта и использовавшиеся ВВС США против Японии во время Второй мировой войны). Запах мгновенно заполнил закрытое пространство.

На опубликованных кадрах видно, как возмущенные зрители, среди которых был человек в костюме супергероя, толпятся в коридоре, закрывая носы руками.

Хотя руководство кинотеатра официально не отменяло сеанс, большая часть публики отказалась возвращаться на свои места. Зрители решили не досматривать блокбастер из-за стойкого смрада.

Личность виновника происшествия установить не удалось. Существуют версии, что это мог быть преднамеренный розыгрыш с использованием вонючей бомбы или же следствие внезапного недомогания гостя, не успевшего вовремя дойти до уборной.

«Нет больше никакого уважения, но я не думал, что кто-то может быть настолько прогнившим, чтобы эвакуировать целый зал», - отметил один из зрителей.

Другие пользователи сети в шутку назвали анонимного нарушителя спокойствия настоящим главным злодеем фильма.

Сама картина получила высокие оценки — 90% положительных отзывов от критиков на агрегаторе Rotten Tomatoes.

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