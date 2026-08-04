Военный под Севастополем открыл стрельбу, погибло четыре человека

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Среди убитых — мирные жители.

В селе Хмельницком под Севастополем военнослужащий открыл огонь по сослуживцам, один из них убит. О трагедии у себя в Telegram-канале сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев.

«По предварительным данным, военнослужащий открыл огонь по сослуживцам. В результате один человек погиб, один получил ранение», — написал он.

Михаил Развожаев добавил, что после того, как нападавший расправился со своими сослуживцами, он открыл стрельбу по мирным жителям. В результате три человека были убиты: два мужчины 71 года и 59 лет и женщина 64 лет. Кроме того, ранения получили еще три человека.

«Приношу самые искренние соболезнования родным и близким погибших. Всем пострадавшим сейчас оказывается экстренная медицинская помощь», — также написал Михаил Развожаев.

На месте происшествия продолжают работать оперативные службы, следователи и криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося. Подозреваемый, как уточнил глава Севастополя, задержан.

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