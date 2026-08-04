«Строчки пришли в голову»: как Дмитрий Журавлев написал песни для «Колобка»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Актер также помогал команде подбирать фольклорную музыку для фильма.

Актер Дмитрий Журавлев рассказал, что стал не только исполнителем роли в фильме «Последний богатырь. Колобок», но и автором нескольких музыкальных композиций для картины. По словам артиста, вдохновение пришло к нему еще на этапе знакомства со сценарием. Об этом Дмитрий Журавлев сообщил корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Последний богатырь. Колобок».

Актер признался, что одна из песен родилась сразу после первой читки сценария. Выйдя со встречи с командой фильма, он записал мелодию на диктофон и отправил ее создателям картины.

«Я вышел с первой читки и так вдохновился работой Маслова (Антона Маслова, режиссера фильма. — Прим. ред.), сценарием, миром этим созданным. И я написал одну из песен и прямо сразу записал на диктофон. Я говорю: «Ребят, послушайте, я не знаю, понадобятся вам или нет, но вот мне пришли в голову строчки», — рассказал Журавлев.

По словам артиста, он также помогал команде подбирать фольклорную музыку для фильма. Журавлев поделился с создателями картины композициями народных исполнителей, которые, по его мнению, передают настоящий русский звук.

Кроме того, актер сообщил, что выпустит песню, которая в итоге не вошла в финальную версию «Колобка». По словам Журавлева, композиция получилась светлой и доброй.

«Есть одна песня, которая в фильм не вошла, там по разным причинам. Но я ее выпущу, потому что она, мне кажется, очень классная, светлая, добрая и написанная с любовью», — добавил артист.

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