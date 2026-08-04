Уехавшая из России Кристина Асмус провела ночь в больнице: «Поставила всех на уши»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Актриса отправилась в отпуск с 12-летней дочерью.

Российские знаменитости активно проводят отпуск в теплых странах. Не стала исключением и Кристина Асмус, которая с 12-летней дочерью Анастасией отправилась на море. Актриса делится яркими кадрами с подписчиками, но подчеркивает, что даже на отдыхе ее график остается плотным. Об этом пишет 7Дней.ru.

«Ни дня в отпуске не пропустила спорт, очень собой горжусь. А еще я справилась с адской зубной болью и пропила курс антибиотиков. А на общий завтрак (как и на ужин) ходила всего один раз», — рассказала звезда фильма «Холоп-3».

Кристина Асмус строго следит за питанием, предпочитая растительную пищу. Египетская жара позволила ей насладиться местными блюдами. Но идиллия была нарушена: дочери актрисы потребовалась медицинская помощь. Асмус не раскрыла причины госпитализации, но выразила недовольство качеством работы врачей за границей.

«Всю ночь с дочкой я провела в местной больнице и поставила всех там на уши после того, как никто ничего не хотел делать», — возмутилась Асмус, вызвав тревогу у подписчиков.

Однако волноваться рано: позже актриса начала интересоваться у аудитории, что стоит увидеть в Осетии, намекнув на скорые перемены в планах. Учитывая, что дочь всегда путешествует с ней, можно предположить, что за ее самочувствие беспокоиться не стоит.

Анастасия родилась в браке Асмус с комиком Гарком Харламовым. После развода, когда дочери было шесть лет, бывшие супруги смогли сохранить теплые и дружеские отношения ради общего ребенка.

Прежде российский актер Иван Охлобыстин расцеловал Асмус на премьере фильма «Холоп-3». Артист подошел к Асмус сзади, когда она общалась с журналистами, и несколько раз чувственно и быстро поцеловал ее в открытые плечи и шею. Кристина была не против и отреагировала счастливым смехом, а когда Охлобыстин ушел, выкрикнула вслед «я тебя люблю».

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