Новое правила для школ: какие учебники исчезнут с 1 сентября и что ждет учителей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Если учебного пособия нет в обновленном федеральном перечне, то и покупать его за бюджетные деньги тоже нельзя.

Российские школы не смогут свободно выбирать учебники. Если учебного пособия нет в федеральном перечне, то и покупать его за бюджетные деньги тоже нельзя. Об этом заявили в Минпросвещения.

Нововведения коснутся и учеников, и учителей: педагогам предстоит скорректировать свои рабочие программы. В обновленный список школьных учебников вошли пособия по обществознанию, истории, информатике, физике, химии, биологии, алгебре и геометрии. Переход на них будет постепенным: часть прежних изданий перестанут использовать уже с 1 сентября этого года, другие же сохранятся вплоть до 2028-го.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в этом году родители начали собирать своих детей в школу почти на полмесяца раньше обычного. Еще только первые числа августа, а на товары для учебы уже потрачено примерно 4,5 миллиарда рублей. Идея понятна — раньше начнешь покупать, сэкономишь, пока не произошел скачок цен перед первым сентября. Но продавцы тоже не сидят сложа руки.

Если собирать в школу первоклассника с нуля, затраты существенно увеличатся. Индекс корзины для будущих первоклашек растет каждый год: с 2017 набор для мальчика подорожал почти на десять тысяч рублей, а девочку — собрать еще дороже. Если говорить обо всех школьниках, то по сравнению с прошлым, 2025 годом, отдать придется почти на 6,5% больше.

Родительский комитет точно знает: если брать в складчину, по оптовым ценам, выйдет дешевле. Этим летом россияне успели потратить на школьные покупки уже больше 4,5 миллиардов рублей. Многое из того, что обычно откладывали на август, приобрели заранее.

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