Фото, видео: © РИА Новости/ Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Подразделения ежедневно занимают новые рубежи, приближаясь к Славянску и Краматорску.

Комплексная работа сейчас идет на добропольском направлении. Воздух контролируют дроны, а успех на земле развивают танковые бригады. Несмотря на попытки боевиков сдержать наступление, подразделения ежедневно занимают новые рубежи. Приближая бойцов группировки «Центр» к главной цели — Славянску и Краматорску. Об их стратегическом значении — корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Добропольское направление. Экипаж танка Т-72 заряжает боевую машину, работая из закрытой огневой позиции. По данным разведки, группа боевиков пытается закрепиться в лесопосадке. Но танкисты 27-й дивизии группировки войск «Центр» работают на опережение.

В радиоэфире противника паника. Большая часть группы уничтожена, раненые запрашивают эвакуацию. В это время дроны ВСУ отчаянно пытаются обнаружить нашу боевую машину, но танк уже не найти. Техника надежно замаскирована.

«Много слоев веток. Они ежедневно обновляются, все равно погода сушит. И за ними, если присмотреться, можно увидеть слой рабицы», — сказал командир танка 506-го мотострелкового полка ВС РФ с позывным «Гном».

Так, постепенно перемалывая вражеские подразделения, наши войска продвигаются на запад, освобождая одно село за другим. Всего за неделю в ДНР были зачищены сразу шесть населенных пунктов: Шевченко, Торское, Красный Кут, Светлое и Красноярское. Шаг за шагом войска приближаются к Доброполью.

Этот город имеет важнейшее стратегическое значение. Для ВСУ это чуть ли не основной логистический хаб для обороны Славянска и Краматорска. Боевики годами накапливали там оружие и боеприпасы, складируя их в шахтах и обогатительных фабриках.

Не позволяя боевикам подтянуть резервы, наши войска перерезают пути снабжения. Вот как беспилотники и артиллерия 51-й армии расчищали дорогу пехоте на пути к селам Красный Кут и Светлое.

«Уничтожали как живую силу, так и технику. Все, что шевелилось, двигалось. По всему работали», — сказал командир артиллерийского орудия 5-й бригады 51-й общевойсковой армии ВС РФ с позывным «Рыба».

Чтобы не выдавать себя, боевики старались затеряться в лесах, даже не подозревая, что наша пехота уже сжимает плотное кольцо вокруг сел.

«Мы их спонтанно взяли, они даже не ожидали этого», — сказал военнослужащий 5-й бригады 51-й общевойсковой армии ВС РФ с позывным «Кура».

В самих селах боевики попытались дать отпор, в том числе силами наемников. Но практически весь гарнизон был уничтожен. Слаженная работа артиллерии, танков, БПЛА и пехоты дала результат.

Чтобы все подразделения и рода войск работали в комплексе, важно не просто протянуть между ними связь, но и поддерживать ее работу, устранять разрывы.

Это уже работа связистов: в день бойцы могут проходить по несколько километров, чтобы наладить и при необходимости восстановить жизненно необходимую связь. Найти место разрыва бойцам помогает новейшее оборудование. С помощью этого прибора связисты, по сути, прозванивают почву и находят повреждения.

«Используются магнитно-индукционные соискатели, которые способны обнаружить кабель до глубины пять метров с точностью до сантиметров», — сказал старший офицер комендатуры связи группировки войск «Центр» ВС РФ с позывным «Кварц».

Таким образом, работа всех родов войск приближает бойцов группировки «Центр» к главной цели — Славянску и Краматорску. Практически последнему очагу сопротивления на пути полного освобождения Донбасса.

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