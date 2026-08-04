«Я упаду в воду со скалы»: Журавлев о трюках без каскадеров в фильме «Колобок»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Мальчик, прыгающий по гаражам, внутри актера ликовал.

Актер Дмитрий Журавлев рассказал, что самостоятельно выполнял каскадерские трюки во время съемок сказки «Последний богатырь. Колобок». По словам артиста, он решил отказаться от помощи дублеров, чтобы добавить в сцены собственную пластику и сделать героя более живым. Об этом Дмитрий Журавлев сообщил корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Последний богатырь. Колобок».

Актер отметил, что был впечатлен работой всей съемочной команды, которая тщательно готовила сложные эпизоды. По его словам, именно профессионализм коллег помог ему решиться на самостоятельное выполнение трюков.

«Все, во-первых, выверено и все по часам. Все работает, все отзывчивые, все пытаются помочь друг другу, процессу. И из уважения к этому хотелось сделать как можно больше для этого проекта», — рассказал Журавлев.

По словам артиста, когда ему предложили самому выполнить каскадерские элементы, он сразу согласился.

«Когда встал вопрос: „Ты будешь делать сам каскадерские трюки?“ Конечно же, я ответил: „Да“, потому что мне интересно самому сделать», — поделился актер.

Журавлев признался, что особенно его вдохновила возможность самостоятельно выполнить прыжок со скалы в воду.

«Во мне внутренний ребенок, конечно же, ликовал: «Да, я упаду в воду со скалы», — рассказал артист.

При этом актер отметил, что хотел привнести в сцены собственную манеру движения, которая отличается от профессиональной техники каскадеров.

«Мне казалось, я привнесу это, потому что у меня все равно юмористическая пластика, в отличие от каскадеров», — добавил Дмитрий Журавлев.

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