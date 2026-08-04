«Не обходит стороной»: Гарик Харламов рассказал о главном критике в его семье

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Для юмориста важно получать честную обратную связь от близких людей на его работы.

Актер и юморист Гарик Харламов рассказал, кто первым оценивает его новые работы. По словам артиста, самым честным критиком его творчества остается мама, которая всегда прямо говорит свое мнение. Об этом Гарик Харламов сообщил корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Последний богатырь. Колобок».

Артист признался, что семейные фильмы он обязательно смотрит вместе с близкими. Однако именно мама чаще всего дает ему наиболее откровенную оценку.

«У меня мама — мой самый главный критик. Она всегда говорит: „Это понравилось, это не понравилось“. Она никогда не обходит стороной», — рассказал Харламов.

По словам юмориста, родные также собираются посмотреть новую картину вместе с ним. При этом сейчас его супруга, актриса Катерина Ковальчук, занята на съемках сериала «Гусар», поэтому на премьеру они приехали раздельно.

«Обязательно мы посмотрим с супругой, со всеми, со всеми. Сейчас отдельно с семьей посмотрим кино», — поделился артист.

Харламов добавил, что для него важно получать честную обратную связь от близких людей.

Гарик Харламов в фильме «Последний богатырь. Колобок» озвучил главного героя — Колобка. По сюжету Колобок — харизматичный персонаж, который решает изменить свою судьбу и поневоле становится напарником пекаря Тихона и девушки Лады.

Харламов не появлялся на съемочной площадке. Его мимику заранее записали в студии, а затем специалисты по компьютерной графике использовали эти данные для создания цифрового персонажа.

Впервые Колобок в озвучке Гарика Харламова появился во второй части франшизы «Последний богатырь: Корень зла». Персонаж так полюбился зрителям, что про него решили снять отдельный фильм.

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