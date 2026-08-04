«Искренняя песня о любви дочки к папе»: Виктория Дайнеко о треке Ирины Волк

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В своей композиции официальный представитель МВД России с теплотой вспоминает об отце, который всегда поддерживал ее.

Песня официального представителя МВД России Ирины Волк про отца получилась очень искренней и настоящей. Таким мнением поделилась певица Виктория Дайнеко в беседе с 5-tv.ru.

«Выходит песня Ирины Волк „Папа“, и это песня искренняя, о любви дочки к папе. Она прожита, все эти эмоции, все эти чувства, ситуации, все, что описано в песне, все очень искренне, все очень настоящее», — сказала артистка.

Виктория Дайнеко отметила, что в наше время многие исполнители выпускают классные и душевные песни про мам, однако про любимых папочек говорят не так часто.

«И здорово, что появилась еще одна такая песня», — подытожила певица.

Ирина Волк записала песню, которую посвятила своему отцу Владимиру Волку. Трогательную композицию, а также клип она представила в своем канале в мессенджере МАКС. В этой композиции официальный представитель МВД РФ с теплотой вспоминает отцовскую заботу и признается, что ее любовь к нему не ослабла с годами и осталась такой же крепкой, как в детстве.

Владимир Волк был художником. Он ушел из жизни в 2015 году. Через полгода после смерти в Гатчине прошла выставка его работ «Такой разный Волк». Вскоре его дочь выпустила книгу воспоминаний об отце «Я искусством болен…».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.