Есть жертвы: что известно об атаке дронов ВСУ на Подмосковье

Пять человек погибли в результате атаки украинских БПЛА на Подмосковье

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

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Основные повреждения были зафиксированы в муниципальном округе Чехов.

В результате атаки украинских дронов на Подмосковье погибли пять человек, еще шестеро получили ранения. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в мессенджере «МАКС».

«Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал Андрей Воробьев.

Губернатор рассказал, что сегодня утром Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь при помощи дронов атаковали Московскую область. Основные повреждения были зафиксированы в муниципальном округе Чехов. Там произошло несколько возгораний. Наиболее крупное — на складе. Горение уже ликвидировано.

Помимо этого, разрушения были зафиксированы в деревне Солнышково. Как уточнил Андрей Воробьев, там обломки вражеского дрона повредили частный дом и автомобиль.

Губернатор добавил, что в регионе сохраняется беспилотная опасность: российские военные продолжают отражать атаку противника.

Также минувшей ночью киевские боевики при помощи БПЛА нанесли массированный удар по Ленинградской области. ВС РФ уничтожили 15 дронов. Информация о погибших или раненых не поступала.

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