«Это вам не Лерчек»: Кушанашвили вновь прошелся по Чекалиной

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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На очередной комментарий в сторону блогера шоумена вдохновило восхождение Кейт Миддлтон на вершины.

Блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, снова досталось от телеведущего и журналиста Отара Кушанашвили. В своем блоге он сравнил ее поведение на фоне борьбы с онкологическим заболеванием с поступком принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, которая тоже страдает раком, пишет Voice.

Поводом для очередного наезда стало участие супруги принца Уильяма в благотворительном проекте «Три вершины» по поддержке людей, которые борются с онкологией. В конце июня Кейт за 24 часа покорила три высочайшие вершины Великобритании — Бен-Невис, Скофелл-Пайк и Сноудон.

Участие Миддлтон в этой акции вдохновило популярного шоумена. Он подчеркнул, что людям, которые столкнулись с тяжелой болезнью, должны брать пример именно с нее, а не вести себя как Чекалина.

«Вот это очень важно. Это вам не Лерчек. Восхищаюсь», — написал Отар, сопроводив также свой пост матом в адрес Валерии.

Кушанашвили, который тоже боролся с раком в 2024 году, неоднократно критиковал поведение Лерчек. Он обвинял ее в демонстративности и стремлении к вниманию, а также назвал ее диагноз преувеличенным до «циклопических масштабов». В ответ Чекалина пригрозила телеведущему судебным разбирательством.

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