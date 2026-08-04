Советский штурмовик зацепил столб при перевозке в Тбилиси

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Инцидент произошел в районе, где расположен авиационный завод.

В Тбилиси самолет, предположительно являющийся советским Су-25, задел опору освещения при транспортировке. Об этом сообщает грузинский телеканал «Мтавари архи».

Происшествие случилось на окраине столицы — в районе авиационного завода, который специализируется на модернизации военной авиатехники. Журналисты заявили, что самолет перемещали с территории предприятия с помощью специальной техники, однако во время перевозки он задел столб.

Телеканал также отметил, что подобные инциденты происходили в этом районе неоднократно. Нынешняя ситуация привела к образованию пробок на дороге, по которой перевозили штурмовик.

Официального подтверждения информации нет. Министерство обороны Грузии пока не комментировало случившееся.

Ранее 5-tv.ru писал о двух масштабных сбоях в энергоснабжении в Грузии. Первый блэкаут случился в ночь на 24 июля — тогда без электричества остались практические все регионы страны, в том числе значительная часть Тбилиси.

Второе отключение света произошло уже на следующий день, 25 июля, из-за прекращения работы 500-киловольтной линии электропередачи «Имерети».

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