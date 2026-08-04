«Святая троица»: Дворцов предложил кандидатов от России на «Интервидение»

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

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По словам продюсера, каждый из исполнителей достойно представит страну на конкурсе.

Продюсер Сергей Дворцов назвал имена артистов, которые могли бы представить Россию на песенном конкурсе «Интервидение» в 2026 году. Своим мнением он поделился в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

Он отметил, что из «первого эшелона старичков» на конкурс должен отправиться народный артист России Олег Газманов.

«Я бы на своем месте отправил туда Олега Газманова. Это если из первого эшелона, так сказать, старичков», — заявил продюсер.

Что касается молодых исполнителей, то Дворцов остановился на певцах Ване Дмитриенко и Сергее Лазареве. Говоря о последнем, продюсер напомнил о его опыте участия в «Евровидении».

«Все-таки, сколько раз он выступал на „Евровидении“, есть большие шансы, что мы можем выйти с победой», — сказал Дворцов.

При этом он подчеркнул, что абсолютно все исполнители сегодня пользуются популярностью среди молодого поколения. Продюсер выразил уверенность, что каждый из упомянутых артистов сможет успешно выступить на «Интервидении».

«Несмотря на то, что на сегодняшний день какая-то популярность имеется даже у зумеров, все-таки у них есть и Ваня Дмитриенко, и Олег Газманов и даже Сережа Лазарев. Эта святая троица может вполне себе достойно представить нашу страну», — добавил он.

Песенный конкурс «Интервидение» в этом году пройдет в Саудовской Аравии. В 2025 году его принимала Москва. Россию на нем представлял певец SHAMAN с песней «Прямо к сердцу». Победителем турнира стал исполнитель из Вьетнама Дык Фук.

Ранее продюсер Виктор Дробыш предложил отправить на «Интервидение» от России народного артиста РФ Филиппа Киркорова.

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