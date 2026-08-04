«Нет конкурентов»: отец Кунгурова отверг версию конфликта сына с коллегами

Фото: © РИА Новости

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По его словам, певец был коммуникабельным человеком.

Заслуженный артист России Евгений Кунгуров никогда не имел разногласий со своими коллегами по сцене и поддерживал своих партнеров. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru сообщил его отец Виктор Кунгуров.

«У него были очень доброжелательные отношения с коллегами, он многим помогал. И некоторые ребята его спрашивали: «Жень, ты вот как-то помогаешь, тебя попросили, ты помогаешь, объясняешь, как нужно. Ты конкурентам зачем помогаешь?» Он им четко сказал: «У меня нет конкурентов!» — пояснил отец.

Мужчина также подчеркнул, что отказывается рассматривать версию о ссорах сына с партнерами, поскольку Евгений всегда был очень коммуникабельным человеком.

Тело оперного певца было обнаружено 8 апреля 2024 года возле дома на Зоологической улице в Москве. По версии следствия, артист свел счеты с жизнью. Однако родители считают, что речь идет о насильственной смерти. В апреле 2026 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о доведении до суицида.

Ранее заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова заявила, что ее отец не смог полностью восстановиться после инсульта.

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