Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российские военнослужащие уничтожили объект противника на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Военнослужащие подразделения войск беспилотных систем группировки «Днепр» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Расчет БПЛА 18-й общевойсковой армии круглосуточно выполняет задачи воздушной разведки, выявляя огневые позиции ВСУ, фиксируя передвижение их техники и дальнейшую ликвидацию объектов противника.

В ходе мониторинга оператор БПЛА обнаружил пункт управления и передал координаты на командный пункт. Расчет 152-мм орудия «Гиацинт-Б» оперативно уничтожил цель.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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