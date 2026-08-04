«Сносил шесть пар»: Дмитрий Журавлев рассказал о съемках в лаптях

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Илья Питалев; 5-tv.ru

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Традиционная обувь напоминала ему естественный массаж.

Актер Дмитрий Журавлев рассказал о необычных деталях съемочного процесса фильма «Последний богатырь. Колобок». По словам артиста, ему пришлось привыкать к традиционной обуви героя — лаптям, которые во время работы над картиной быстро изнашивались. Об этом Дмитрий Журавлев рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма.

Актер признался, что носить лапти оказалось не только непривычно, но и достаточно комфортно. По его словам, такая обувь даже напоминала естественный массаж.

«Это приятнее, серьезно. Это правда мини-массажер такой естественный из лозы, из лыка», — рассказал Журавлев.

Однако во время съемок артисту пришлось сменить несколько пар обуви. Особенно быстро лапти приходили в негодность во время работы на Алтае из-за сложного рельефа.

«За время съемок я сносил шесть штук. Особенно улетали пары на Алтае, потому что там горная местность, и они просто стирались», — поделился актер.

По словам Журавлева, в какой-то момент запасов обуви не хватило, и ему пришлось продолжать съемки босиком.

«Я в какой-то момент просто босыми ногами по камням вот так лазил. Потому что лаптей не хватало», — рассказал артист.

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