«Его отвергают с самого начала»: Гарик Харламов рассказал, что изменило Колобка

Гарик Харламов: Колобка отвергают и не принимают с самого начала

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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История его героя о том, что может изменить человека.

Актер и юморист Гарик Харламов рассказал о главных смыслах фильма «Последний богатырь. Колобок». По словам артиста, история героя не только о приключениях, но и о том, как любовь и дружба способны изменить человека. Об этом Гарик Харламов рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма.

Актер отметил, что в новой версии истории Колобок проходит через сложный путь и долгое время сталкивается с неприятием окружающих. Однако появление близких людей помогает герою пересмотреть свои взгляды.

«Безусловно, конечно, любовь. Любовь и дружба, неожиданно появившиеся в его жизни», — рассказал Харламов.

По словам артиста, именно возможность обрести настоящую связь с другими людьми становится для Колобка важным переломным моментом.

«Ведь его отвергают с самого начала и не принимают, и вдруг он получает возможность иметь друга, иметь любовь», — поделился актер.

Харламов подчеркнул, что именно эта идея стала одной из центральных в картине.

«И вот об этом, наверное, этот фильм», — заключил артист.

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