«Были готовы»: Иран отказался от ударов по Украине после извинений Киева

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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При этом он призвал Киев понести ответственность за нападение.

Тегеран рассматривал возможность нанесения ударов по объектам на территории Украины в ответ на атаку ВСУ на иранский корабль, но отказался от этих планов после того, как киевский режим принес свои извинения. Об этом заявил советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи, передает агентство Tasnim.

«Мы были готовы атаковать три объекта на Украине, однако после получения извинений мы отменили атаку», — сказал он.

При этом Резаи подчеркнул, что киевский режим обязан понести ответственность за нападение на иранский корабль.

Боевики ВСУ ударили по торговому судну Ирана в Каспийском море 25 июля. Жертвой атаки стал один человек, еще несколько членов экипажа получили ранения. В Тегеране назвали нападение преднамеренным и призвали Киев возместить причиненный ущерб.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема расценил удар ВСУ по торговому кораблю исламской республики как стремление Владимира Зеленского начать мировую войну.

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