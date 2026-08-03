Турецкое судно с фруктами в Черном море попало под удар беспилотников ВСУ
Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков
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Четыре человека получили ранения.
Турецкое судно, перевозившее фрукты и овощи, подверглось атаке украинских беспилотников в Черном море. Об этом сообщило турецкое агентство IHA.
В результате удара на борту возник пожар, ранения получили четыре члена экипажа, трое из которых граждане Турции.
Сообщается, что судно следовало из турецкого Самсуна в РФ. Атака произошла примерно в 30 морских милях от российского порта.
Капитан судна Ялчин Шахин заявил агентству, что атаку организовала украинская сторона. По его словам, для удара могли использоваться шесть-семь беспилотников.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате атаки беспилотников на Архипо-Осиповку под Геленджиком погибли семь человек, среди них были дети.
Общее количество пострадавших составило 47 человек. Некоторых из них направили в больницы Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа, где им оказывают всю необходимую помощь.
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