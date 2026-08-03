Уголовное дело возбуждено после пропажи самолета в Иркутской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

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Последний сигнал от воздушного судна поступил днем — после этого местонахождение борта остается неизвестным.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту пропажи самолета Cessna 182 в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по сообщению о происшествии с легкомоторным воздушным судном Cessna 182 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. — Прим. ред.)», — говорится в сообщении.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, в свою очередь, сообщил, что самолет из Якутии в ближайшее время направится на поиски пропавшего Cessna 182, утром поисковую операцию усилят два вертолета.

«Следим с коллегами за ситуацией, будем надеяться на благоприятный исход», — написал он в канале в мессенджере МАКС.

По словам главы региона, на борту воздушного судна, выполнявшего мониторинг лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе, находились летчик-наблюдатель и командир.

Кобзев отметил, что днем самолет вылетел из поселка Мама, осмотрел пожар в Бодайбинском лесничестве, затем направился в сторону Бодайбо, сделал круг над городом и ушел на юго-восток. Последние координаты борта были зафиксированы в 13:58.

Источник 5-tv.ru уточнил, что потеря связи с экипажем могла быть связана с грозовым фронтом, однако рассматриваются и другие версии. По словам собеседника канала, самолет, предположительно, исчез примерно в 13 километрах к юго-востоку от Бодайбо.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что экстренные службы приступили к поискам Cessna 182 после того, как воздушное судно не вышло на связь в назначенное время.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.