МИД Швеции вызвал российского дипломата из-за ударов по объектам ВСУ

Фото: www.globallookpress.com/ Patrick Pleul

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Стокгольм утверждает, что ВС РФ «нарушили воздушное пространство союзников».

Министерство иностранных дел Швеции вызвало временного поверенного в делах России из-за ударов по территории Украины. Об этом сообщила глава шведского МИД Мария Мальмер Стенергард, передает газета Dagens Nyheter.

Глава внешнеполитического ведомства утверждает, что российские силы допустили "нарушения воздушного пространства союзников". Кроме того, действия ВС РФ якобы привели к повреждению дипломатических объектов Литвы и Латвии на Украине.

«Мы видели, как российские атаки нанесли ущерб дипломатическим представительствам», — отметила она.

Ранее 5-tv.ru писал, что послу Швеции в Москве Анне Кристине Тересе Юханнессон был заявлен решительный протест из-за атаки беспилотников на здание российского посольства в Стокгольме. Тогда два БПЛА пролетели над территорией российской дипмиссии, а один из них сбросил во двор контейнер с краской.

Российская сторона заявила, что шведские власти и полиция не принимают достаточных мер для защиты дипломатического объекта.

Минобороны РФ неоднократно подчеркивало, что российские силы наносят удары по объектам на Украине, обеспечивающим деятельность ВСУ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.