Объединил самых талантливых: в Красноярск подвели итоги конкурса «Большая перемена»

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

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Появление Владимира Путина на конкурсе стало сюрпризом для участников.

Кадры из Красноярска, куда с рабочим визитом прибыл президент России Владимир Путин. Там подводят итоги Всероссийского конкурса «Большая перемена». Это масштабный проект для детей и подростков в России.

За семь лет площадка объединила миллионы активных и талантливых школьников. Многие участники уже стали студентами ведущих вузов страны. Общение президента с участниками проходило в дружеской атмосфере. Выступление главы не один раз прерывалось аплодисментами. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин расскажет детали.

В зале Сибирского федерального университета собрались финалисты Всероссийского конкурса «Большая перемена». О том, что приветствовать их будет сам Владимир Путин, никто не знал до последнего момента.

«За те годы, которые мы проводим этот конкурс, в нем приняли участие — только представьте себе — более семи миллионов человек! Дело в том, каких результатов добиваются те, кто прошли испытания через „Большую перемену“. Многие из них стали студентами ведущих высших учебных заведений страны, некоторые занялись своим собственным творчеством, открыли свои сайты, платформы. Работают в искусстве, причем работают успешно, удачно», — сказал Владимир Путин.

Заключительный этап в этом году проходит в Красноярске: мастер-классы и тренинги для ребят идут даже перед началом церемонии.

«Большая перемена» — это целая неделя счастья и веселья», — говорит участник Всероссийского конкурса «Большая перемена» Роман Мальцев.

«Большая перемена» — это пространство возможностей, где я могу проявить себя, где не оценивают, а ценят», — рассказала участница Всероссийского конкурса «Большая перемена» из Москвы Юлия Волкова.

Ценят здесь за командную работу и нестандартные решения.

В этом сезоне участникам предлагали на выбор 12 тематических направлений, организаторы называют их «вызовы»: «Предпринимай» — для тех, кто хочет запустить свое дело, «Сохраняй» — для решения экологических проблем, «Помни» — участники запускают проекты, посвященные истории страны.

«Большая перемена» — это и есть настоящий трамплин для тех, кто хочет построить будущее. Конкурс помогает определиться с профессией, найти своих наставников и получить реальную поддержку для своих идей.

Таисия из Петербурга станет военнослужащей, хотя обучение в кадетском корпусе дается нелегко из-за строгих правил, но именно этот конкурс подарил девушке желание учиться.

«Моя наставница и сам конкурс замотивировали меня продолжать стараться дальше, и в итоге я сейчас занимаю большую роль в пансионе, староста, состою в комитете самоуправления», — говорит участница «Большой перемены» из Санкт-Петербурга Таисия Голосовкер.

В зале и участники из-за рубежа — те, кто выиграл конкурс, смогут обучаться на бюджетной основе в лучших вузах страны. Никола приехал с Кипра, он родом из Боснии и Герцеговины и мечтает стать врачом — выбрал один из московских вузов, но у него есть еще одно желание.

«Моя мечта — получить российское гражданство от нашего дорогого президента Владимира Владимировича, чтобы быть полезным России, но и лично ему», — рассказал участник Всероссийского конкурса «Большая перемена» из Республики Кипр Никола Савич.

Самые первые победители уже окончили вузы, кто-то попробовал себя в кадровых конкурсах управленцев.

«Приятно видеть, когда приезжаешь в один из субъектов и видишь эти счастливые глаза. И человек говорит: «Артур Валерьевич, благодаря «Большой перемене» я являюсь советником главы республики», — говорит председатель правления «Движения первых», Герой России Артур Орлов.

Главный приз для лауреатов — путешествие мечты. Этим летом победители отправятся на специально оборудованном поезде через всю страну — с остановками в знаковых городах, чтобы узнать культуру и их традиции.

«Хочу побывать во Владивостоке, Санкт-Петербурге, хочу обновить память, ощущения, а во Владивостоке — это другой край моей страны», — говорит участница Всероссийского конкурса «Большая перемена» из Белгородской области Дарья Котенева.

Для участников «Большой перемены» конкурс на этом не заканчивается. Многие уже ждут начала восьмого сезона, который обязательно состоится через год.

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