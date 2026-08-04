«Боимся не Путина»: почему в Германии требуют отставки Мерца

Фото, видео: www.globallookpress.com/Bernd Elmenthaler; 5-tv.ru

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Сразу несколько региональных премьер-министров могут предложить главе правительства ФРГ покинуть пост.

Аномальная жара сейчас плавит европейскую политическую систему. Рейн обмелел до исторического минимума. И это уже ставит под угрозу грузоперевозки в Германии. Рейсы крупных танкеров становятся убыточными. Под Кельном на мель сел круизный теплоход, а в Бонне остановился автомобильный паром.

Тем временем политический кризис, вспыхнувший в Великобритании, стремительно перекидывается на Германию. После британского премьера Стармера своего кресла может лишиться и немецкий канцлер Фридрих Мерц. Почему европейские лидеры один за другим теряют позиции — разбирался корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

В Германии назревает свой «дворцовый переворот». Вот так заголовок! Издание Spiegel прознало о заговоре немецких элит против своего же канцлера — сразу несколько региональных премьер-министров от Христианско-демократического союза (ХДС) могут синхронно предложить Фридриху Мерцу в скором будущем добровольно уйти в отставку «в интересах страны и партии». И вот цитата: «Никто больше не верит, что у канцлера еще есть будущее».

Еще недавно такие разговоры казались политическими сплетнями, но теперь все публично. Обозреватель Die Welt называет настроение внутри правящей партии катастрофическим, как в последние дни существования ГДР.

«Вопрос уже не в том, будет ли конец этому канцлерству, а когда именно», — сказал политический обозреватель Die Welt Марк Феликс Серрао.

Закат канцлерства — спустя всего-то немногим более года после вступления Мерца в должность. Обещанного экономического рывка так и не произошло, реформы буксуют. Немецкая промышленность продолжает жаловаться на дорогую энергию, а Европа вновь входит в отопительный сезон с газовыми хранилищами, заполненными хуже обычного.

Берлин готовится создать газовый госрезерв стоимостью до полутора миллиардов евро — и снова за счет специального сбора с потребителей. Но откуда у людей и предприятий возьмутся деньги? Страна погружается в протесты с требованием отставки правительства и плакатами — «Мы не Путина боимся, а вас!» — адресованными тем, кто отдает предпочтение воинственной внешней политике и бесконечным поездкам в Киев с многомиллиардными траншами туда же, тогда как собственные проблемы страны остаются нерешенными.

«Я против того, что сейчас говорят только о военной экономике, а о мире вообще ничего не говорят. Я вижу вокруг себя: все предприятия, которые закрываются, теперь будут работать на военные нужды», — поделилась участница акции протеста.

И это накануне ключевых избирательных кампаний сразу в трех федеральных землях. Главным выгодоприобретателем становится именно правая оппозиционная «Альтернатива для Германии» (АдГ). Лидер партии Алис Вайдель на предвыборном митинге наносит сразу три атакующих удара по действующей власти: мир через переговоры, никакого оружия Киеву и тем более никакого членства Украины в НАТО и ЕС.

«Мы представляем интересы Германии. Нам нужна дипломатия между Востоком и Западом. Мы хотим баланса. Мы хотим вести переговоры с Россией, с США, с Китаем, потому что эти страны являются важными торговыми партнерами, и это совершенно нормально. И этого я ожидаю от любого разумного федерального правительства. А оно делает прямо противоположное», — заявила сопредседатель АдГ Алис Вайдель.

И вот она, карта предстоящих выборов, 13 сентября. Саксония-Анхальт — это главный стресс-тест. По опросам, АдГ уверенно лидирует, тогда как «Христианские демократы» рискуют потерпеть тяжелое поражение. Результат многие в партии рассматривают как политический референдум для Мерца. 20 сентября: Мекленбург — Передняя Померания. Это еще один восточный регион, где АдГ также претендует на первое место. Если и здесь ХДС и коалиция покажут слабый результат, давление на канцлера резко усилится.

И одновременно в тот же день, 20 сентября, — столица. Формально — берлинский парламент, но политически и здесь будут выставлять оценку работе федерального правительства.

На предвыборных плакатах в Берлине канцлера даже не критикуют — его заранее отправляют в нокаут. На одном из плакатов человек, подозрительно похожий на Мерца, — в боксерских перчатках, в углу ринга, измотанный и не в состоянии больше вести свой политический бой.

Если результаты сентябрьских выборов окажутся такими же болезненными, как прогнозируют социологи, прозвучит финальный для Мерца гонг.

И это уже перестает быть исключительно внутригерманским политическим кризисом. Британская The Telegraph пишет о риске вакуума лидерства в Европе. После ухода Стармера, скорого окончания полномочий Макрона именно Берлин должен был стать главным в «коалиции желающих». Как вдруг — под вопросом устойчивость и самого Мерца, а значит, и его курс на поддержку Украины, который Берлин бездумно проводил все последние годы.

«Самая большая проблема в том, что господин Мерц представляет опасность для мира, поскольку вся эта политика, которую проводит нынешнее правительство, по сути сводится к стремлению к войне с Россией», — сказал австрийский геополитический аналитик Патрик Поппель.

Свои, возможно, последние летние каникулы в должности канцлера Фридрих Мерц решил провести за чтением книг. Среди прочего он обещал осилить роман Кристофа Хайна «Корабль дураков» — о последних попытках удержать привычный порядок накануне крушения ГДР.

Символизм, на который многие обратили внимание, — очень уж эта история похожа на сегодняшнюю немецкую политику, когда всем очевидно, кто именно тянет и нынешний корабль на дно.

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